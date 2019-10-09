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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).

Лидером в этом списке в 2019 году стал Сингапур, второе место заняли США, третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария. В 2018 году пятерка лидеров выглядела иначе: первое место занимали США, второе - Сингапур, третье, четвертое и пятое - Германия, Швейцария и Япония.

Среди стран БРИКС лидером в рейтинге 2019 года является Китай, который занимает 28-е место, как и в 2018 году. ЮАР поднялась на 60-е место с 67-го, Индия упала на 68-е место с 58-го, Бразилия поднялась на 71-е место с 72-го.

В докладе ВЭФ отмечается существенное улучшение макроэкономической среды в России: рецессия 2015 года осталась позади, инфляция находится на довольно низком уровне в 3%, а состояние государственных финансов оценивается как устойчивое.

Присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов, как "Размер рынка" (шестое место), "Внедрение информационных технологий" (22-е место), "Инновационный потенциал" (32-е место), "Макроэкономическая стабильность" (43-е место), "Инфраструктура" (50-е место), "Динамичность бизнеса" (53-е место), "Высшее образование и профессиональная подготовка" (54-е место), "Эффективность рынка труда" (62-е место).

В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким факторам конкурентоспособности, как "Общественные институты" (74-е место), "Эффективность рынка товаров и услуг" (87-е место), "Развитость финансовой системы" (95-е место) и "Здоровье" (97-е место.)

"Россия улучшила позиции в индексе "Инновационный потенциал" благодаря улучшению качества научно-исследовательских институтов и постоянному уровню расходов на R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (research and development) - ИФ) (1,1% ВВП). Инновации также поддерживаются внедрением информационных технологий благодаря особенно быстрому распространению интернета, который доступен 81% населения, - отмечается в докладе. - Менее позитивным моментом стало ухудшение профессиональной подготовки в РФ".

Три главные области, в которых России необходимо улучшить позиции, - это прозрачность (в 2019 году РФ занимает 116-е место в рейтинге по этому показателю), свобода прессы (122-е место) и открытость торгового сектора (116-е место).

Украина заняла 85-е место против 83-го годом раньше. Казахстан, напротив, улучшил положение в рейтинге на четыре пункта, поднявшись на 55-е место.

Азербайджан, поднявшись с 69-й позиции, занимает 58-е место, Грузия - 74-е, Армения - 69-е, Таджикистан - 104-е, Молдавия - 86-е, Киргизия - 96-е место. Эстония разместилась на 31-й строчке, Литва - на 39-й, Латвия - на 41-й.

Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Всего в рейтинге в этом году представлена 141 страна по сравнению со 140 странами годом ранее. Де-факто рейтинг конкурентоспособности существует с 1979 года, однако современная методология индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) ВЭФ используется с 2005 года. GCI включает 12 показателей конкурентоспособности и составляется ежегодно на основе открытой информации, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира.

Россия ВЭФ World Economic Forum WEF

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