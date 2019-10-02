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Путин отметил, что Зеленский получил тяжелое наследие от своих предшественников

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь он должен решить, каким образом Киев будет развивать отношения с Донбассом, считает российский лидер Владимир Путин.

Об этом Путин заявил на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) в среду.

Глава российского государства также добавил, что Украина за последние годы оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ее ВВП не просто упал, а рухнул в связи с утратой российского рынка, обратил внимание Путин.

"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил Путин.

Он отметил, что даже не знает, какие из отраслей украинской промышленности остались в жизнеспособном состоянии. "Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - сказал президент России.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Донбасс

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