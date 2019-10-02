Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта в Донбассе и стратегию "деоккупации Крыма".

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - сказал Зеленский в среду на заседании комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, касаясь правовых аспектов реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".