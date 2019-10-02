Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН

Экологическая активистка Грета Тунберг на саммите ООН по изменению климата в Нью-Йорке Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин верит в искренность шведской экоактивистки Греты Тунберг, но считает, что ей многого не объяснили о сложности и многообразии мира. От ее выступления в ООН он не в восторге. Так он на "Российской энергетической неделе" прокомментировал речь 16-летней девочки в ООН, в которой она заявила, что мировые лидеры мало делают для борьбы с загрязнением воздуха.

"Я, может, вас разочарую. Но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг", - сказал Путин.

По мнению президента, нужно поддерживать интерес подростков к острым проблемам современности, в том числе к проблемам экологии. Он считает, что "это правильно и очень хорошо". Однако при этом взрослые должны объяснять детям все сложности происходящих процессов, добавил он.

"Я уверен, что Грета - добрая девочка и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать", - заявил Путин.

Он считает, что в целом нужно поддерживать идеи о развитии возобновляемых источников энергии, но при этом необходимо исходить из реалий.

По мнению президента, Грете никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции".

"А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?" - сказал Путин.

Он подчеркнул, что не утверждает, что Грету кто-то использует в своих интересах и пытается на этом зарабатывать, но в целом призвал следить за такими ситуациям. "Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - отметил он.

Школьница из Швеции Грета Тунберг в августе 2018 года провела свой первый одиночный пикет против изменения климата. С тех пор она стала проводить регулярные акции с требованием скорейших мер по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Она стала инициатором забастовок школьников, которые проводятся по пятницам с требованием, чтобы власти разных стран приняли меры по сокращению загрязнения природы, ее стали называть самым влиятельным подростком в мире. Она не раз встречалась с видными политиками, в январе 2019 года вступала на Давосском форуме, а в сентябре - в ООН.