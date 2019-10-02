В Moody's отметили, что условия Парижского соглашения позволяют России увеличить выбросы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Выполнение Россией требований Парижского соглашения по климату не приведет к существенным последствиям для российских компаний в ближайшие годы, эти требования слишком мягкие и позволяют России даже нарастить выбросы парниковых газов, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's. Россия обязалась снизить уровень выбросов на 25% от уровней 1991 года к 2020 году и на 25-30% - к 2030 году.

"Подписание соглашения может ускорить одобрение закона, регулирующего выбросы парниковых газов в России, и приблизит сроки фактического применения коэффициентов по выбросам. Закон должен был быть принят в 2019 году, но начнет оказывать реальное воздействие на экономику только с 2025 года", - пишет автор обзора вице-президент Moody's Юлия Прибыткова.

"Подписав Парижское соглашение, Россия должна будет принять во внимание международную повестку при формировании внутреннего законодательства в области контроля деятельности отраслей - лидеров в области выбросов парниковых газов: энергетики, транспорта, лесного хозяйства, металлургии и сельского хозяйства. Необходимы будут изменения в бизнес-моделях и финансовых структурах этих отраслей для приведения их в соответствие с принципами низкоуглеродной экономики будущего", - говорится в обзоре.

В 2017-18 годах Россия находилась на уровне ниже 70% от 1991 года, и на уровне 50% с учетом абсорбирующей функции лесов, отмечают эксперты. То есть, Россия может даже увеличивать выбросы, как в плане абсолютных объемов, так и в плане интенсивности, то есть выбросов на единицу ВВП, отмечают в Moody's.

"Закон о контроле за парниковыми газами в его текущей редакции реально вступит в силу только к середине следующего десятилетия. Сильное нефтегазовое и металлургическое лобби (продукция которого составляет две трети экспорта, а экспорт составляет, в свою очередь, 30% ВВП России) будет противодействовать введению существенных мер в области контроля за негативным воздействием на окружающую среду в краткосрочной перспективе, мотивируя это увеличением издержек компаний и ухудшением экономики новых проектов, которые не предусматривают дополнительной экологической составляющей", - отмечает Прибыткова.

23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату.

Соглашение приняли в конце 2016 года, пока оно обязательно для 186 стран. Президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения.

Конечная задача Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.