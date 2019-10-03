Главный переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Северокорейская делегация во главе с представителем северокорейского МИД Ким Мён Гилем в четверг прибыла в Пекин, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Агентство отмечает, что ожидается, что официальные лица отправятся в Стокгольм позже в тот же день, где, вероятно, состоятся переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США.

Ранее высказывались предположения, что встреча представителей двух стран может состояться в Швеции, где посланники двух Корей и США провели переговоры в январе в преддверии второго саммита президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, прошедшего во Вьетнаме.

Среди возможных мест проведения переговоров также назывались Пхеньян и деревня Пханмунджом на границе двух Корей.

Во вторник первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

Если переговоры состоятся, то они станут первыми с момента февральского саммита, который завершился преждевременно без какого-либо соглашения.