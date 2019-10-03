В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа. Два человека погибли, говорят источники Le Figaro в правоохранительных органах. Позднее издание уточнило, что погибла по меньшей мере одна женщина - сотрудница полиции.

Источник газеты сказал, что возможной версией нападение является сведение счетов на почве личных отношений. Напавший, по его данным, был гражданским сотрудником префектуры.

Напавшего нейтрализовали. Ближайшая станция метро "Сите" перекрыта.

Нападение произошло на острове Сите около 13 часов по местному времени (14 часов по Москве), уточняет BFMTV. По его сведениям, один из полицейских был тяжело ранен, второй застрелил напавшего из табельного оружия. Также тяжелое ранение получила случайная жертва, утверждает телеканал.

Проверку на месте проводит группа кинологов с собаками.

В ближайшее время в префектуру должен прибыть глава МВД Кристоф Кастанер.

По данным "France 24", ранения получили два сотрудника полиции.