Поиск

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа. Два человека погибли, говорят источники Le Figaro в правоохранительных органах. Позднее издание уточнило, что погибла по меньшей мере одна женщина - сотрудница полиции.

Источник газеты сказал, что возможной версией нападение является сведение счетов на почве личных отношений. Напавший, по его данным, был гражданским сотрудником префектуры.

Напавшего нейтрализовали. Ближайшая станция метро "Сите" перекрыта.

Нападение произошло на острове Сите около 13 часов по местному времени (14 часов по Москве), уточняет BFMTV. По его сведениям, один из полицейских был тяжело ранен, второй застрелил напавшего из табельного оружия. Также тяжелое ранение получила случайная жертва, утверждает телеканал.

Проверку на месте проводит группа кинологов с собаками.

В ближайшее время в префектуру должен прибыть глава МВД Кристоф Кастанер.

По данным "France 24", ранения получили два сотрудника полиции.

Париж Франция МВД Сите

Новости

Мужчина убил четырех полицейских в Париже, после чего его застрелили

Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров

Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров

"Союз МС-12" с россиянином на борту приземлился в Казахстане

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" счел нелогичным заявление "Газпрома" о приоритете нового поставочного контракта

Четырехлетнюю дочь казахского дипломата в Нью-Йорке жестоко искусал питбуль

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Цена нефти Brent немного повысилась до $57,7 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Взрывы произошли в "зеленой зоне" Багдада после ракетных обстрелов

Волкер встречался в 2018 году с сотрудником компании, где работал сын Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');