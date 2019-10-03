Мужчина убил четырех полицейских в Париже, после чего его застрелили

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа привело к гибели пяти человек, включая самого нападавшего, сообщает BFM TV.

Жертвами нападения стали четыре находившихся в префектуре человека, среди них как минимум одна женщина. По некоторым данным, все они - сотрудники полиции.

Позже стражам порядка удалось застрелить нападавшего во дворе префектуры.

Причина нападения пока не ясна. Представитель профсоюза сказал журналистам, что напавший около 20 лет работал в префектуре в справочном отделе, был административным сотрудником и никаких проблем с ним не было. По данным Le Figaro, ему было 45 лет и у него была инвалидность.