Данилов сменил Данилюка во главе Совета Нацбезопасности Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив его с должности заместителя секретаря СНБО, соответствующие указы уже опубликованы на сайте главы государства.

Должность заместителя Данилов получил указом президента 24 июля.

30 сентября президент Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которое тот подал несколькими днями ранее.

По информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Он также был народным депутатом Украины в Раде пятого созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).