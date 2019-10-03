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Путин связал обострение в Персидском заливе с сирийским урегулированием

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин видит связь между обострением в Персидском заливе и урегулированием в Сирии. Он призывает Саудовскую Аравию и Иран не использовать территорию Сирии для противоборства. Он заявил это на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос участника форума.

Он отметил, что "противоборство между крупнейшими и самыми влиятельными странами региона" не может не отражаться на положении во всем регионе.

По информации президента, власти обеих стран хотят мира и добра для сирийского народа. "Мы призываем, руководствуясь этим благородным порывом, сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства", - заявил Путин.

Он рассчитывает на то, что "когда и если это осознание придет и наши партнеры будут действовать именно таким образом, то они увидят, что, кроме противоборства, есть еще и возможность к сотрудничеству ради достижения общих целей".

По словам Путина, "есть и другие побудительные мотивы для того, чтобы изменить ситуацию между Саудовской Аравией и Ираном - перейти от конфронтации к взаимодействию, потому что и в первом, и во втором случае и первая, и вторая страна сталкиваются подчас с общими угрозами - радикализм, сепаратизм, терроризм".

Персидский залив Иран Саудовская Аравия Сирия Владимир Путин

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