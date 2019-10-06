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Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"В ходе телефонного разговора Эрдоган и Трамп обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата", – говорится в сообщении агентства в твиттере.

При этом Эрдоган напомнил, что цель создания этой зоны возле границы Турции с Сирией состоит в избавлении от угрозы со стороны курдского ополчения и в создании условий для возвращения сирийских беженцев домой из Турции.

Также Эрдоган и Трамп договорились, что в ноябре лидеры обоих государств проведут переговоры в Вашингтоне.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Турция США Дональд Трамп Реджеп Эрдоган

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