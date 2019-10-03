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Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы защиты от ракет

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), такая пока есть только у России и США, заявил на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно", - отметил он.

По оценке президента, система кардинальным образом повысит обороноспособность Китая.

Путин уверен, что сдержать Китай по определению невозможно и любой, кто попытается это сделать, навредит только самому себе.

Китай США СПРН Владимир Путин

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