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СМИ сообщили о готовящейся отставке министра энергетики США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, осведомленных о его планах.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Они отметили, что из-за своих контактов с Украиной министр энергетики оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, но его отставка не связана с этим.

Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт, который, по утверждению одного из источников, замещал Перри на заседаниях кабинета министров в последние несколько месяцев.

Он также отметил, что многие из бывших сотрудников министерства энергетики, в том числе начальник штаба Брайан Маккормак и специальный помощник Люк Уоллворк, покинули ведомство в последние недели.

В апреле этого года СМИ уже писали о планах Перри уйти в отставку. Сообщалось, что министр энергетики намерен уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри - ветеран ВВС, долгое время занимавший пост губернатора Техаса, находится в хороших отношениях с Трампом.

По данным двух осведомленных источников, Трамп предлагал ему возглавить министерство внутренней безопасности США до отставки Кирстен Нильсен. Однако Перри отказался.

Рик Перри США

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