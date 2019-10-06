Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По их словам, сначала Трамп повторял свои обычные заявления, вроде того, что его телефонный разговор с Зеленским был "идеальным". Однако затем он упомянул Перри.

"Не многие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что Рик (Перри - ИФ) попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)", - привел слова Трампа один из собеседников издания. Еще двое источников подтвердили сказанное.

Ранее Politico сообщило, что Перри вскоре уйдет в отставку. Затем то же издание узнало, что Перри призывал Зеленского расширить состав правления НАК "Нафтогаз Украины" за счет американцев и победить коррупцию в стране.

"Украинское дело"

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Хантер Байден входил в состав украинской нефтегазовой компании Burisma.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в Палате представителей потребовали передать им его для ознакомления, а затем начали расследование в рамках процедуры импичмента. Они полагают, что президент США злоупотребил полномочиями, принуждая Киев раздобыть компромат на Байдена - вероятного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны Трампа не было.

Трамп не считает противозаконным сотрудничество с другими странами в вопросе борьбы с коррупцией. В четверг он прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности Байдена и его компаний.