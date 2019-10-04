Поиск

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране, выясняет детали этой ситуации, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.

"Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в фейсбуке подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

Иран РФ Юлия Юзик

Новости

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать Петра Порошенко

Не менее трех человек погибли из-за аварийной посадки самолета под Львовом

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

Источник сообщил о согласовании итогового документа саммита "нормандской четверки"

Что случилось этой ночью: пятница, 4 октября

Трамп не раз призывал Китай расследовать деятельность семьи Байденов

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по "делу Байденов"

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по "делу Байденов"

Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США

Минюст США выступил против введения Facebook шифрования в мессенджерах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');