Посла Ирана пригласили в МИД РФ в связи с задержанием российской журналистки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Москве приглашен в МИД РФ в связи с задержанием журналистки Юлии Юзик, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, иранского дипломата пригласили "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".

В посольстве РФ в Тегеране "Интерфаксу" сообщили, что задержанная в Иране Юлия Юзик не уведомляла РФ о своей поездке и возникших сложностях в этой стране. Пресс-атташе посольства Андрей Ганенко отметил, что Юзик, по словам ее мужа и дочери, "ожидала, что столкнется здесь (в Иране - ИФ) с определенными проблемами".

В связи с этим "с учетом непростой внутриполитической ситуации" в Иране и вокруг страны посольство обратилось к представителям российских СМИ с просьбой заранее ставить дипмиссию в известность о своих планах.

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. По его словам, в субботу, 5 октября, ее будут судить по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время Юзик находится под арестом, сказал журналист.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту", - сообщил Войхецовский.