Поиск

Посла Ирана пригласили в МИД РФ в связи с задержанием российской журналистки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Москве приглашен в МИД РФ в связи с задержанием журналистки Юлии Юзик, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, иранского дипломата пригласили "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".

В посольстве РФ в Тегеране "Интерфаксу" сообщили, что задержанная в Иране Юлия Юзик не уведомляла РФ о своей поездке и возникших сложностях в этой стране. Пресс-атташе посольства Андрей Ганенко отметил, что Юзик, по словам ее мужа и дочери, "ожидала, что столкнется здесь (в Иране - ИФ) с определенными проблемами".

В связи с этим "с учетом непростой внутриполитической ситуации" в Иране и вокруг страны посольство обратилось к представителям российских СМИ с просьбой заранее ставить дипмиссию в известность о своих планах.

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. По его словам, в субботу, 5 октября, ее будут судить по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время Юзик находится под арестом, сказал журналист.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту", - сообщил Войхецовский.

Мария Захарова Юлия Юзик

Новости по теме

Новости

Дипломаты предупредили россиян о маршрутах протестов в Гонконге с 4 по 10 октября

Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы

Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы

Жертв катастрофы Ан-12 раздавил груз в самолете

Полицейский, убивший четырех коллег в Париже, перед этим "слышал голоса"

Полицейский, убивший четырех коллег в Париже, перед этим "слышал голоса"

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать Петра Порошенко

Не менее трех человек погибли из-за аварийной посадки самолета под Львовом

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык обучения

Источник сообщил о согласовании итогового документа саммита "нормандской четверки"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');