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Индийские военные в феврале по ошибке сбили свой вертолет Ми-17

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Крушение транспортного вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на командующего ВВС Индии Ракеша Кумара Сингха Бхадаурию.

"Это была большая ошибка с нашей стороны. ...Наша ракета попала (в вертолет - ИФ). Предпринимаются необходимые шаги, чтобы подобные инциденты не повторялись", - заявил командующий ВВС.

Военные приняли Ми-17 за "вражеский летательный аппарат", сообщают СМИ. В результате его крушения погибли шестеро военных и один мирный житель.

До сих пор индийские военные не брали на себя ответственность за этот инцидент, но и Пакистан в нем не обвиняли.

Крушение вертолета произошло во время обострения отношений между Индией и Пакистаном из-за Кашмира. 26 февраля 2019 года индийский военный самолет обстрелял объект на территории Пакистана, заявив, что это был лагерь террористов. Этому предшествовал теракт 14 февраля на территории Индии в Кашмире, в результате которого погибли 40 индийских военных.

Власти Пакистана тогда заявили, что два самолета ВВС Индии были сбиты 27 февраля вооруженными силами страны в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

На территории Пакистана оказался индийский пилот сбитого самолета, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии.

Индия

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