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Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы

Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в аварийной посадке Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого получили сочетанные травмы и переломы и находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглваного врача по хирургии городской больницы №8 Игорь Стояновский. Его цитирует сайт горсовета Львова. Двоих уже прооперировали.

Третьему пострадавшему потребовалось больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств. Чтобы ему помочь, врачи вызвали специалистов из областной больницы, рассказал Стояновский. Сейчас принимаются меры, чтобы стабилизировать состояние всех троих.

"У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности", - перечислил врач.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" аварийно сел на грунт в полутора километрах от ВПП 4 октября утром. На борту было восемь человек - семь членов экипажа и один человек, сопровождвший грузы. Самолет летел из Испании в Стамбул, а во Львове запросил экстренную дозаправку.

При посадке кабину полностью срезало, груз раздавил людей, рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Погибли пятеро, троих спасли.

Полиция возбудила по факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

Ан-12 Львов Испания Стамбул Андрей Садовый Украина Аэроальянс

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