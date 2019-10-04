Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

Он обвинил The Sun и Mirror в прослушке его голосовых сообщений

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian. 1 октября герцог заявил, что будет судиться с Daily Mail и обвинил СМИ в травле его жены Меган, иск подала его жена.

В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили подачу иска.

Представитель News Group Newspapers, выпускающей газету Sun и ныне закрытый таблоид the News of The World подтвердила, что с компанией будет судиться герцог Сассекский. Источник в компании Reach, которой принадлежит газета Mirror, сказал Press Association, что там знают о начале тяжбы, но не получили еще уведомления от суда. Оба иска были поданы суд еще 27 сентября.

Guardian предполагает, что Гарри считает, что мог пострадать от незаконных методов сбора информации в начале 2000 годов. Издание называет его действия "тотальной войной" с британской прессой и считает, что супружеская пара решила жестко изменить позиции и начать отстаивать неприкосновенность частной жизни.

Герцогиня будет судиться с Daily Mail за публикацию фрагментов ее письма отцу, с которым она в ссоре. Комментируя это разбирательство, Гарри обвинил журналистов в ведении неумолимой пропагандистской кампании против его жены и добавил, что такая травля разрушает жизни. Он напомнил, что СМИ погубили его мать, принцессу Диану, и теперь выбрали своей жертвой его жену.

News of the World, таблоид с почти 170-летней историей, закрыли в июле 2011 года, после того, как стало известно, что по заданию редакции частный сыщик вел прослушку героев публикаций. В связи с разразившимся скандалом было возбуждено уголовное дело и проводилось парламентское расследование. Владелец издания Руперт Мердок публично извинился за то, что в его компании своевременно не выявили и не расследовали нарушения.