The Guardian сообщила о грозящем Джонсону раскрытии переписки с предполагаемой любовницей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит раскрытие переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри в том случае, если он не ответит на запрос Лондонской ассамблеи в связи с подозрениями в конфликте интересов. Об этом в воскресенье сообщает сайт газеты The Guardian.

Ранее сообщалось, что Джонсону 24 сентября был дан двухнедельный срок для того, чтобы ответить на вопросы о его возможной личной связи с Аркьюри. Время истекает во вторник.

Вопросы к Джонсону возникли после того, как газета The Times написала, что Аркьюри в 2013-2014 годах получила из бюджета Лондона около £126 тысяч на развитие проектов. Кроме того, Джонсон якобы использовал влияние для поддержки Аркьюри и принимал участие в организованных ей конференциях для поднятия престижа мероприятия.

Издание также утверждало, что будущий премьер часто бывал в гостях у американки в ее лондонской квартире. Аркьюри позднее отвергала личную связь с Джонсоном и отмечала, что он приходил к ней домой по рабочим вопросам.

Скандал разворачивается на фоне планов Джонсона добиться выхода страны из ЕС 31 октября.

Как сообщало издание The Sunday Times со ссылкой на британских министров, премьер не собирается уходить в отставку и согласится покинуть пост, если Елизавета II уволит его.