Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

По словам старших помощников Джонсона, на такой шаг он готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между ЕС и Великобританией. Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, даже если правительство выскажет ему недоверие.

"Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Кроме того, издание сообщает, что британские парламентарии уже обсуждали идею назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу, однако они усомнились, что тот сможет заручиться поддержкой большинства.

В последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны в 1834 году.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку, если к 19 октября не удастся согласовать соглашение о Brexit c ЕС. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.