Порошенко выступил на митинге в Киеве против особого статуса Донбасса

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции протеста в Киеве выступил против отвода украинских вооружений на линии разграничения в Донбассе.

"Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал Порошенко в украинской столице в воскресенье.

Бывший глава государства вместе с супругой принял участие в митинге против принятия закона об особом статусе Донбасса и поддержал их требования.

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье - это значит, что он знает, что делает, и он очень любит Украину... Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь - это абсолютно правильное решение", - сказал Порошенко.

Говоря о "формуле Штайнмайера" как ключе к урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны, экс-президент Украины заявил: "Никто смысл этой формулы не знает и после того, как события происходят сейчас - и знать не будет. Это чисто российский сценарий".

Митинг прошел в центре Киева в воскресенье. Участники акции почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания. Они выступили против реализации "формулы Штайнмайера", предоставления особого статуса для Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения в рамках урегулирования на востоке страны. По данным киевской полиции, на площадь Независимости в воскресенье пришли 10 тысяч человек.

После акции в центре Киева ее участники сформировали колонну и прошли по правительственному кварталу, они пришли к зданию администрации президента Украины и к парламенту, где заявили о своих требованиях.

Акции протеста против закона об особом статусе Донбасса кроме Киева прошли еще в 20 городах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который планируется принять в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в стране. Он сказал, что не будет "никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов".

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске приняла так называемую формулу Штайнмайера. Она не является частью минских соглашений, но вытекает из них. Этот документ предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, определяет процедуру введения особого статуса Донбасса, чтобы провести там местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время переговоров стороны также согласовали разведение войск в двух районах на востоке Украины - Золотом и Петровском. Возобновление разведения сил и средств запланировано на 7 октября.