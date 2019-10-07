В Донецке заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) фиксируют обострение по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. (...) Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить", - сказал Басурин в понедельник журналистам.

По его словам, на данный момент от обстрелов пострадало порядка 12 домов в трех населенных пунктах. "Если брать окраины Петровского (участок разведения сил и средств - ИФ), то там были мины 120 мм и 82 мм", - добавил Басурин.

В свою очередь официальный представитель ДНР в СЦКК Алексей Лукьянченко отметил, что ДНР со своей стороны готовятся к разведению сил в селе Петровское.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на понедельник, не началось, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам. Теперь, по его словам, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что противник в понедельник 20 минут вел обстрел в районе Золотого - одного из участков разведения.