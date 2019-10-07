Глава дипломатии ЕС призвал укреплять меры против "дезинформации из России"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Для борьбы против дезинформации нужно оказывать политическое давление на страны, которые не соблюдают принятых в ЕС норм, в частности, это касается России, заявил новый глава дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель.

Он отвечал в понедельник на вопросы европейских депутатов на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам. Задавшая ему соответствующий вопрос парламентарий, уточнила, что она Россию не называла. На это Боррель ответил, что это он сам напоминает о РФ в данном контексте.

"Ясно, и все это знают, есть кампании дезинформации, которые исходят из серверов, расположенных на российской территории", - сказал преемник Федерики Могерини. Он подчеркнул, что не обвиняет российские власти в организации таких кампаний. "У меня была возможность обсудить это с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он мне сказал, что "Спутник" и "Россия сегодня" - это частные предприятия", - продолжил Боррель.

По его словам, "деятельность по дезинформации серьезно затрагивает демократическое здоровье наших стран". Он считает, что дезинформация "станет большой проблемой при искусственном интеллекте".

Испанский дипломат перечислил возможности противодействия российской дезинформации, имеющиеся у Европейской внешнеполитической службы. Он считает их ограниченными для выполнения поставленной задачи. "Надо обладать гораздо большими средствами, потому что проблема будет усугубляться с развитием технологий", - предупредил Боррель.

В августе 2019 года стало известно, что Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. До Борреля эту должность с 2014 года занимала Федерика Могерини.