Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН

Из-за проблем с визами у российской делегации работа приостановлена минимум до 17:00 вторника

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу как минимум до 10 утра вторника (17:00 по московскому времени) из-за визовых проблем у российской делегации, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

"Работа Первого комитета приостановлена, как минимум, до 10:00 вторника в связи с проблемой вокруг невыдачи виз представителям ряда делегаций, в том числе российской", - сказал собеседник агентства.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на информационном табло рядом с залом, где должно было в 15:00 по времени Нью-Йорка начаться заседание, сообщается, что "пленарное заседание первого комитета 74-й сессии отменено".

Ранее замглавы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии первого комитета ГА ООН.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Белоусов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы Первый комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

"Со стороны американцев мы не видим никаких позитивных жестов, и в этой связи мы будем продолжать настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою работу до тех пор, пока мы не увидим со стороны американцев реальные шаги по изменению этой ситуации".