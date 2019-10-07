РФ выразила надежду на участие генсека ООН в ситуации с невыдачей виз

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия надеется, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет активно вовлечен в решение ситуации с невыдачей виз США ряду делегаций, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Мы весьма заинтересованы в том, чтобы генеральный секретарь был активно вовлечен в решение этой проблемы", - сказал он российским журналистам.

"Чаша терпения переполнена, по-моему. Думаю, этот характерный демарш случился в Первом комитете, в Шестом комитете. Мы рассчитываем, что генсек услышал, что он рассмотрит вопрос о том, чтобы воспользоваться предоставленной ему прерогативой в рамках соглашения о штаб-квартире ООН, включающей в том числе консультации с государством пребывания, вплоть до арбитража между ООН и США", - продолжил Кузьмин.

Ранее в понедельник зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве и замглавы делегации Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии первого комитета ГА ООН.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Белоусов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

Позже источник в российской делегации сообщил "Интерфаксу", что первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу как минимум до 10 утра вторника (17:00 мск) из-за визовых проблем у российской делегации.

"Работа Первого комитета приостановлена, как минимум, до 10:00 вторника в связи с проблемой вокруг невыдачи виз представителям ряда делегаций, в том числе российской", - сказал собеседник агентства.

В понедельник также представитель иранской делегации Али Анасимфар, выступая на заседании комитета по правовым вопросам сообщил, что почти 60 человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, в связи с этим Иран пока не дает согласие на утверждение плана работы комитета Генассамблеи по правовым вопросам. Россия, Сирия, КНДР, Венесуэла, Куба и Никарагуа поддержали Иран.

Решение о запуске работы правового комитета ГА ООН было перенесено на вторник.