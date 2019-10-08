Турция заявила, что завершила подготовку к операции на севере Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены, говорится в сообщении минобороны Турции, опубликованном в твиттере ведомства.

"Создание безопасной зоны/мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, способствует стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Подготовка к операции завершена", - говорится в сообщении.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.