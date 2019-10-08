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Парламент Турции продлил разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Парламент Турции ратифицировал продление до 30 октября 2020 года мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности, сообщает Associated Press.

Срок предыдущего истекал 30 октября этого года.

Турецкие парламентарии продлевают действие этого разрешение ежегодно с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

Белый дом сообщал, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Часть противостоящих Анкаре боевиков-курдов укрываются в горах Иракского Курдистана. ВВС Турции периодически наносят удары по их позициям.

Турция Сирия Ирак

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