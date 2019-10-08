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В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в своем письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену осудил планы администрации Трампа вывести США из Договора по открытому небу.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - говорится в письме.

В нем отмечается, что Договор позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил.

"Союзники и партнеры по НАТО (...) неоднократно подчеркивали важность договора по открытому небу ", - пишет Энгель.

По мнению Энгеля, выход США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

"Если администрация действительно рассматривает вопрос об изменении статуса договора, это должно быть частью транспарентного процесса, который включает тщательный межведомственный обзор и консультации с Конгрессом, и который обеспечивает другим подписантам четкое понимание ваших намерений", - отмечает законодатель.

Он добавляет, что консультации с союзниками и партнерами США по этому вопросу являются необходимым условием для принятия решения в рамках договора.

"Россия продолжает действовать неожиданными способами. Поэтому я поддерживаю усилия администрации по обеспечению полной применимости договора к Калининграду и грузинским территориям Абхазии и Южной Осетии, а также поддерживаю ограничения, введенные в ответ на российские полеты над США. Однако ясно, что эти проблемы не поднимаются до уровня существенного нарушения договора - оправдания, которое выдвигается в качестве потенциальной причины выхода", - заявляет Энгель.

Как отмечает законодатель, диалог и взаимодействие США и России "важны в это время повышенной напряженности". По его мнению, США "должны подготовиться к вызову, который представляет Россия" и "не отказываться от механизмов", которые позволяют США следить за Россией.

"Я прошу вашего личного участия в этом вопросе для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты не выходили неразумно и опрометчиво из Договора по открытому небу, который продолжает служить интересам американской национальной безопасности и особенно важен в качестве сдерживающего фактора", - обращается Энгель к О'Брайену.

США Договор по открытому небу

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