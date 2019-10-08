Поиск

Эквадор ограничил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Эквадоре государственная нефтяная компания Petroamazonas приостановила добычу на трех месторождениях в Амазонии из-за массовых протестов, сообщило в твиттере Министерство нефти страны. В результате добыча нефти в стране сократится на 59 450 баррелей в сутки, предупредили чиновники.

По их словам, месторождения захватили "лица, не связанные с производством".

Протесты в стране начались из-за повышения цен на топливо с начала октября более чем в два раза. Это произошло после того, как правительство отменило госсубсидии, действовавшие с 1970-х годов. Президент Ленин Морено объяснил, что государство больше не может себе позволить эти расходы.

Представители коренных народов и фермеры выдвинулись многотысячным маршем на столицу, где 9 октября запланирована крупная акция. После начала протестов президент ввел чрезвычайное положение на 60 дней.

За пять дней протестов в Эквадоре задержали 477 человек, в столкновениях с силовиками погиб один человек и еще 77 пострадали, сообщает Deutsche Welle. Представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

2 октября правительство Эквадора объявило, что страна выйдет из ОПЕК с 1 января 2020 года из-за финансовых проблем.

Эквадор Ленин Морено Petroamazonas ОПЕК

Новости
Война санкций

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии

Запуск правового комитета ГА ООН перенесли из-за проблем с визой у делегации Ирана

Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН

Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');