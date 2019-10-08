Эквадор ограничил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Эквадоре государственная нефтяная компания Petroamazonas приостановила добычу на трех месторождениях в Амазонии из-за массовых протестов, сообщило в твиттере Министерство нефти страны. В результате добыча нефти в стране сократится на 59 450 баррелей в сутки, предупредили чиновники.

По их словам, месторождения захватили "лица, не связанные с производством".

Протесты в стране начались из-за повышения цен на топливо с начала октября более чем в два раза. Это произошло после того, как правительство отменило госсубсидии, действовавшие с 1970-х годов. Президент Ленин Морено объяснил, что государство больше не может себе позволить эти расходы.

Представители коренных народов и фермеры выдвинулись многотысячным маршем на столицу, где 9 октября запланирована крупная акция. После начала протестов президент ввел чрезвычайное положение на 60 дней.

За пять дней протестов в Эквадоре задержали 477 человек, в столкновениях с силовиками погиб один человек и еще 77 пострадали, сообщает Deutsche Welle. Представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

2 октября правительство Эквадора объявило, что страна выйдет из ОПЕК с 1 января 2020 года из-за финансовых проблем.