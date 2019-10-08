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Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Истребитель американских ВВС потерпел крушение в ФРГ, сообщила пресс-служба полиции города Триер, это подтвердила пресс-служба авиабазы США Шпангдалем.

Пилот смог катапультироваться, он направлен в больницу с незначительными травмами.

Пресс-служба американской авиабазы уточняет, что F-16 разбился около Цеммера во время стандартного тренировочного полета.

Причина крушения неизвестна. На месте ЧП в настоящее время находится полиция и спасатели. Дороги у места происшествия перекрыты.

Ранее сообщалось, что в середине сентября во Франции потерпел крушение бельгийский самолет того же типа.

База Шпангдалем находится в 40 километрах к северу от Триера, самолет стартовал оттуда. На базе дислоцировано минимум 24 самолета типа F16 и 4 тысячи американских солдат.

Германия США F-16

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