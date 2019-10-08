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Сенаторы США заключили, что РФ помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах 2016 года

Сенаторы США заключили, что РФ помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах 2016 года
Белый медведь Феликс из красноярского зоопарка "Роев Ручей" предсказывает результат президентских выборов в США в 2016 году. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что хакеры из "Агентства интернет-исследований" (IRA), стремясь повлиять на выборы 2016 года, вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу, причем делали это по указанию российских властей, об этом говорится в докладе на сайте комитета.

Во вторник комитет опубликовал вторую часть расследования, которое он проводил по теме предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

"Комитет пришел к выводу, что деятельность "Агентства интернет-исследований" в социальных сетях была направлена на оказание явной поддержки тогдашнему кандидату Трампу и во вред кампании Клинтон", - говорится в заявлении комитета. Там отмечается, что сотрудники IRA делали это по указанию Кремля.

Кроме того, комитет в докладе отмечает, что действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований", связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, "фабрикой троллей". IRA фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину, поскольку он и его "Агентство интернет-исследований" пытались "подорвать американский демократический процесс".

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но счел доказанным попытки России повлиять на итоги выборов.

Сенат США Агентство интернет-исследований

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