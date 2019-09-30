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Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США

Минфин Штатов также внес в санкционный список три компании и двоих людей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Под санкции Минфина США, объявленные в связи с "вмешательством в американские выборы", подпали три самолета и яхта, принадлежащие российскому бизнесмену Евгению Пригожину, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс", - отмечается в документе.

"Пригожин задействовал ряд подставных компаний, чтобы в его личной собственности класса люкс оказались три частных самолета и яхта", - утверждают в Минфине.

В ведомстве также уточнили, что данные меры предпринимаются в связи с попытками "Агентства интернет-исследований" при поддержке Пригожина вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года.

В санкционные списки также внесены три компании - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также два физических лица - Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович.

Все эти структуры и лица включены в SDN List - так называемый "черный" санкционный список США (Specially Designated Nationals List).

Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).

Евгений Пригожин

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