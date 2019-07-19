Индия направила запрос России по модернизации истребителей Су-30

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Индия направила запрос России по поводу модернизации истребителей Су-30, сообщил начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ21, МиГ27 и МиГ29. Сейчас их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами", - заявил он.

По словам начальника штаба ВВС Индии, есть интерес в подготовке в России кадров для ВВС Индии.

"Меня, например, у вас приятно удивили тренажёры самолётов, особенно Ил76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения на тренажёрах, а также на российских системах вооружения. Для нас это ещё одна сфера, где мы могли бы развивать сотрудничество. Сложность лишь в том, что всё обучение проходит на русском языке. Поэтому мы должны обучить русскому языку наших офицеров перед отправкой к вам на курсы", - сказал он.

В феврале этого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия разработала для Индии программу модернизации истребителей Су-30МКИ, которая предполагает улучшение лётно-технических и тактико-технических характеристик.