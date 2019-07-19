Поиск

Индия направила запрос России по модернизации истребителей Су-30

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Индия направила запрос России по поводу модернизации истребителей Су-30, сообщил начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Мы очень довольны программной модернизацией МиГ21, МиГ27 и МиГ29. Сейчас их модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами", - заявил он.

По словам начальника штаба ВВС Индии, есть интерес в подготовке в России кадров для ВВС Индии.

"Меня, например, у вас приятно удивили тренажёры самолётов, особенно Ил76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения на тренажёрах, а также на российских системах вооружения. Для нас это ещё одна сфера, где мы могли бы развивать сотрудничество. Сложность лишь в том, что всё обучение проходит на русском языке. Поэтому мы должны обучить русскому языку наших офицеров перед отправкой к вам на курсы", - сказал он.

В феврале этого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия разработала для Индии программу модернизации истребителей Су-30МКИ, которая предполагает улучшение лётно-технических и тактико-технических характеристик.

Индия Су-30

Новости по теме

Новости

Европарламент попробует оценить потери от взаимных с Россией санкций

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Shell пообещала Путину еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

Матвиенко допустила отмену роуминга между Россией и Белоруссией до конца года

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Москва в июне побила рекорд по продажам квартир

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Пальмовое масло в РФ лишат налоговых льгот

Пальмовое масло в РФ лишат налоговых льгот
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');