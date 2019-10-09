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Пелоси назвала отказ Белого дома от помощи попыткой скрыть связь Трампа с Киевом

Она пообещала, что президент США будет привлечен к ответственности

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем ответе на письмо администрации президента США обвинила Дональда Трампа в попытке скрыть свои отношения с Украиной.

"Какое-то время президент пытался нормализовать беззаконие. Теперь он пытается сделать беззаконие добродетелью", - говорится в заявлении Пелоси.

По ее мнению, письмо Белого дома является попыткой "прикрыть свое предательство демократии и настаивать на том, что президент стоит выше закона", а также скрыть факты оказания давления администрацией Трампа на иностранные державы по вмешательству в выборы 2020 года.

"...мы наблюдаем растущее количество доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву "защищать, оберегать и охранять Конституцию", - говорится в заявлении Пелоси.

"Мистер президент, Вы не стоите выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", - заключила она.

Заявление спикера Палаты представителей стало ответом на письмо из Белого дома, в котором администрация США заявила об отказе участвовать в инициированном конгрессменами-демократами расследовании, направленном на импичмент президенту.

Позднее спикер Белого дома Стефани Гришэм подтвердила, что администрация США не станет участвовать в расследовании. Она также заявила, что целью "упражнений политического театра" демократов является отмена результатов выборов 2016 года.

Расследование демократов в отношении Трампа

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ со ссылкой на информатора о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

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