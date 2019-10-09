Белый дом отказался помогать Конгрессу в расследовании против Трампа

Юрист Белого дома назвал расследование конгрессменов незаконным и однопартийным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором предупреждает, что администрация США не будет помогать конгрессменам в расследовании, цель которого - выяснить, есть ли основания объявлять импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме, опубликованном газетой The New York Times.

Чиполлоне поясняет, что участие в расследовании в нынешнем его виде нанесёт вред институту исполнительной власти и принципу разделения властей. Также он обвиняет демократов в выдвижении незаконных требований в рамках своего расследования.

"Помня о своих обязанностях, президент США в нынешних условиях не может разрешить своей администрации участвовать в этом однопартийном расследовании", - пишет юрист.

Он подчеркивает, что такую позицию Трамп занял, в том числе, чтобы защитить будущих президентов США от подобных шагов политических оппонентов.

Расследование против Трампа и звонок Зеленскому

В США разгорелся политический скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена - в украинской нефтегазовой компании Burisma. Чтобы надавить на Киев, по данным СМИ, Трамп задерживал выделение военной помощи Украине.

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского. Жалоба осведомителя основана на рассказах нескольких сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на роль Джо Байдена в прекращении расследования в отношении Burisma, но следов давления в ней нет.

Демократы в палате представителей инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, президент США использовал занимаемый пост, чтобы нанести удар по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.