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Крупнейший в мире медный рудник перейдет на возобновляемые источники энергии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Медный рудник Эскондида в Чили перейдет на возобновляемые источники энергии, сообщил представитель владельца рудника, горнодобывающей BHP Group Джефф Хили. Как передает Bloomberg, он рассказал это на презентации для инвесторов.

По его словам, компания проводит финальные стадии переговоры о долгосрочном контракте о переводе рудника на возобновляемые источники. В BHP рассчитывают, что это снизит затраты на производство.

Агентство считает решение BHP очередным примером реакции крупных компаний на призывы активизировать меры по борьбе с вредными выбросами.

В 2013 году в Чили был принят закон, по которому к 2025 году 20% энергии, производимой в стране, должно вырабатываться за счет возобновляемых источников. Это привело к резкому увеличению числа проектов по возобновляемой энергетике.

BHP также планирует полностью прекратить использование пресной воды на руднике к 2030 году. В прошлом году компания открыла опреснительную установку стоимостью $3,4 млрд, которая использует морскую воду.

Чили BHP Эскондида

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