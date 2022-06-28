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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Австралийская BHP потратит $4 млрд на сокращение выбросов парниковых газов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая группа BHP Group Ltd. планирует направить около $4 млрд на снижение выбросов парниковых газов до 2030 года, объявила директор компании по правовым вопросам и внешним связям Кэролайн Кокс. Ее слова приводит MarketWatch.

Ранее ожидалось, что затраты на проекты по декарбонизации в указанный период составят от $2 млрд до $4 млрд.

По словам Кокс, BHP уже снизила выбросы парниковых газов от своих операций на 20% с конца 2020 финансового года.

Австралия BHP Group
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