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Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ

Зеленский весь четверг будет отвечать на вопросы СМИ
Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Киеве в четверг состоится пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, он будет в течение дня отвечать на вопросы журналистов.

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"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским... Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", - говорится в анонсе, опубликованном пресс-службой главы государства в среду.

Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, там будет вестись прямая трансляция мероприятия.

"Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом", - пояснили в Офисе президента.

Кроме того, говорится в анонсе, марафон будет транслироваться онлайн в в официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

Украина Владимир Зеленский

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