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На Порошенко завели новое уголовное дело

На Порошенко завели новое уголовное дело
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в связи с возможным декларированием недостоверной информации пятым президентом Украины, нынешним депутатом Верховной рады Петром Порошенко, сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, ГБР подозревает, что Порошенко не указал в декларации прибыль, полученную в течение года. "Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена, действительно ли не была задекларирована и почему", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

Труба добавил, что ГБР только начало расследование и никаких следственных действий еще не проводило.

Он также добавил, что Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования более 10 уголовных производств, в которых он является свидетелем.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства... К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию. Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние. Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Труба на брифинге.

По словам Трубы, всего ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем, и допрашивается в этом статусе.

Во вторник, 8 октября, депутат Рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский написал в своем телеграм-канале, что против Порошенко завели дело о возможном уклонении от уплаты налогов.

Ранее в октябре стало известно, что российский адвокат Илья Новиков присоединится к защите Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел. Одно из этих дел касается инцидента с задержанием украинских кораблей пограничниками РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Порошенко в рамках этого дела подозревают в государственной измене.

Петр Порошенко Роман Труба ГБР Украина

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