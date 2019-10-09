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Трамп заявил, что США не следовало начинать военное присутствие на Ближнем Востоке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Сражения между различными группами там идут сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке", - написал Трамп в твиттере.

"Вывел 50 солдат (с севера Сирии - ИФ). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ), которые Европа отказалась принять назад. Бесконечные дурацкие войны для нас заканчиваются!" - добавил президент.

Дональд Трамп США Ближний Восток Сирия

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