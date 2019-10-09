Трамп заявил, что США не следовало начинать военное присутствие на Ближнем Востоке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США никогда не следовало бы размещать своих военных на Ближнем Востоке, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Сражения между различными группами там идут сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке", - написал Трамп в твиттере.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

"Вывел 50 солдат (с севера Сирии - ИФ). Турция обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ), которые Европа отказалась принять назад. Бесконечные дурацкие войны для нас заканчиваются!" - добавил президент.