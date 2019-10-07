Эрдоган заявил о начале вывода американских военных с севера Сирии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавний разговор с Дональдом Трампом.

В то же время президент Турции отметил, что Анкара может начать операцию в Сирии в любой момент.

Турецкий лидер также упомянул, что намерен работать с правительствами европейских государств по проблеме пленных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющихся выходцами из этих стран Европы. Президент подчеркнул, что Турция "не может присматривать" за этими людьми.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии. Ране в понедельник в СМИ сообщалось, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией.