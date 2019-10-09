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В США 9-летнего ребенка обвинили в убийстве после гибели пяти человек в пожаре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Девятилетнему ребенку предъявлено обвинение в убийстве после гибели пяти человек в пожаре, который весной произошел в трейлер-парке в Иллинойсе (США).

Как сообщает Sky News со ссылкой на заявления прокурора, никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет, но гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью. В нем погибли трое детей и двое взрослых.

Прокуратура отмечает, что доказать в суде, что ребенок намеревался убить пять человек, будет крайне трудно.

По классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела. В большинстве случаев проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего осознавать свои действия. В тех штатах, где возраст наступления ответственности установлен, он составляет 7-10 лет.

В Великобритании законы разнятся: в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии ответственность наступает в 10 лет. В Шотландии - это 8 лет, но предстать перед судом ребенок может только с 12 лет. В Германии - 14 лет.

США

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