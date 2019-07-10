В Германии за изнасилование задержали мальчиков 12-14 лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пятеро несовершеннолетних задержаны в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур по подозрению в групповом изнасиловании, сообщает The Guardian, троим из них по 14 лет, еще двоим - 12.

Их жертвой стала 18-летняя девушка, которая после нападения попала в больницу, но впоследствии покинула ее.

В свою очередь Deutsche Welle уточняет, что все пятеро - болгары по национальности.

Между тем, в среду немецкие СМИ сообщили, что полиция расследует еще одно дело о нападении в том же самом городе. По предварительной информации, 15-летнюю девочку окружили подростки в возрасте от 11 до 17 лет и сексуально домогались.

The Guardian констатирует, что это лишь несколько примеров преступлений на сексуальной почве, совершенных малолетними. По немецким законам, дети до 14 лет не несут уголовную ответственность. Вместо них это делают их родители или другие законные представители.

На фоне этого и других громких преступлений в Германии вновь подняли вопрос снижения возраста наступления уголовной ответственности до 12 лет. Так, глава профсоюза полиции страны в колонке для таблоида Bild написал, что сейчас социальные службы вынуждены в одиночку иметь дело с 12 и 13-летними нарушителями, суды по делам несовершеннолетних могли бы им помочь.

Но Германская ассоциация судей отвергла эту идею, заявив, что ужесточение наказаний не приводит к снижению преступности. Там полагают, что проблема лежит не в законах, а внутри семей. По данным СМИ, родители некоторых подозреваемых в изнасиловании девушки ранее сами отказывались от помощи соцслужб.

Между тем, в Великобритании законы разнятся: в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии уголовная ответственность наступает в 10 лет. В Шотландии - это 8 лет, но предстать перед судом ребенок может только с 12 лет.

В США в большинстве штатов вовсе нет минимального возраста, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела. В большинстве случаев проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего осознавать свои действия. В тех штатах, где возраст наступления ответственности установлен, он составляет 7-10 лет.