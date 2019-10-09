Физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесли на январь 2020 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года, сообщил в среду гендиректор станции Михаил Филимонов.

"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал Филимонов, которого цитирует агентство БелТА.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщало, что физический пуск первого энергоблока может состояться в ноябре 2019 года. Готовность энергоблока составляет 97%.

Директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физического пуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. "Мы не гонимся любой ценой (за сроками - ИФ). Безопасность - в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем", - подчеркнул Полюхович.

В конце сентября площадку БелАЭС посетил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, который отметил высшую степень технической готовности первого энергоблока.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока был запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В середине сентября Минэнерго сообщало, что на первом блоке БелАЭС начаты предпусковые операции. "Мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции. Также провели гидроиспытания оборудования первого и второго контуров", - отмечал замминистра энергетики Михаил Михадюк.