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Обновлено в 11:42

Белоруссия отменит льготу по НДС на российские товары для строительства АЭС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 ноября 2019 года вводит ввозной НДС на товары для строительства БелАЭС, следует из опубликованного в среду указа президента Александра Лукашенко.

В соответствии с новым указом №389, вносятся изменения в указ №487, принятый в октябре 2013 года, который предусматривал освобождение товаров, ввозимых в Белоруссию для строительства БелАЭС, от уплаты НДС с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года.

"В части первой пункта 1 указа президента Республики Белоруссия от 28 октября 2013 года №487 "Об отдельных вопросах налогообложения при строительстве атомной электростанции в Республике Белоруссия" слова "31 декабря 2022 г." (прежний срок моратория на взимание НДС - ИФ) заменить словами "31 октября 2019 г.", - говорится в указе №389 от 21 октября 2019 года.

В Минфине Белоруссии "Интерфаксу" подтвердили, что в соответствии с указом досрочно отменяется ранее действовавшая налоговая льгота при ввозе в республику товаров для строительства БелАЭС.

В соответствии с документом, исполнение соответствующего налогового обязательства осуществляется АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома"), либо его правопреемником за счет выданного в 2011 году средств российского государственного экспортного кредита. Налоговые обязательства исполняются в Белоруссии с целью применения АСЭ нулевой ставки НДС при экспорте целевых товаров в республику.

При этом указом предусмотрено, что по уплате НДС в белорусский бюджет для АСЭ предоставляется отсрочка на срок до 180 дней с даты принятия республиканского унитарного предприятия (РУП) "Белорусская АЭС" на бухгалтерский учет импортированных товаров.

В периоды предоставления отсрочки пени и проценты не начисляются. Ввозной НДС на товары для строительства АЭС может быть уплачен в российских рублях.

В указе также оговаривается, что уплачиваемые суммы НДС не подлежат отчислению в местные бюджеты и зачисляются по отдельному коду классификации доходов бюджета. Также данные суммы уменьшают обязательства "Белорусской АЭС" по погашению государственного экспортного кредита и не подлежат налоговому вычету у организации.

Ранее официальные лица в Минске неоднократно выступали с предложениями по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство БелАЭС, в частности, продление срока российского кредита с 25 до 35 лет и снижение ставки по кредиту.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на начало 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт".

В апреле Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия помогает строить АЭС в Белоруссии в ущерб себе.

По данным Минфина Белоруссии, на конец 2018 года выборка средств по российскому госкредиту составляла около $3,9 млрд. Освоение кредитных средств в 2019-2020 годах будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП "Белорусская АЭС" и АО "Атомстройэкспорт" и ожидается в объеме порядка $2,5 млрд. Таким образом, на конец 2020 года привлечение средств российского госкредита на строительство БелАЭС может составить $6,4 млрд.

БелАЭС Белоруссия Александр Лукашенко

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