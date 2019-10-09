Украинский спецназ задержал двух активистов после потасовки на блокпосту в Донбассе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Нацполиции Украины рассказали о потасовке между полицейскими и националистами, возникшей утром в среду на блокпосту в городе Кременная (Луганская область).

"9 октября на блокпост в Кременной, что находится на Луганщине, подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в город Золотое. Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области (...) остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Однако, как отметили в ведомстве, граждане отказались выполнять законные требования полицейских, в результате чего возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. Во время столкновения один полицейский пострадал в результате наезда автомобиля. "Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применялось.

"Двоих лиц полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки она будет возвращена владельцам", - рассказали в Нацполиции. В настоящее время ситуация находится под контролем.

Ранее в среду украинские националисты сообщили в соцсетях, что сотрудники Нацполиции Украины в Луганской области несколько часов блокировали на блокпостах автобусы и автомобили с активистами, волонтерами, журналистами и ветеранами войны на Донбассе, направлявшимися в населенный пункт Золотое на акцию протеста против отвода украинских войск.

Среди прочего были опубликованы фотографии с одного из блокпостов, где сотрудники правоохранительных органов обыскивали девушек-волонтеров, которые везут помощь в Золотое добровольцам и местным жителям. В знак протеста против задержаний со стороны полиции активисты заблокировали движение в районе блокпоста.

При этом не обошлось без конфликтов и происшествий. Так, сообщалось, что несколько националистов предприняли попытку блокировать полицейских для того, чтобы проехала колонна, силовики начали стрелять в воздух, а "в ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому". После этого между активистами и полицейскими завязалась перепалка.

По сообщениям в СМИ, на место происшествия прибыл лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, который находился в Золотом. Через некоторое время полицейские начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции, и колонна добровольцев двинулась в направлении Золотого.

На среду, 9 октября, было запланировано разведение вооружений на пилотных участках разграничения в Донбассе. Один из таких пилотных участков - это Золотое. Ранее 9 октября ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинили украинскую сторону в срыве разведения сил в Золотом.