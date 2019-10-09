ЛНР обвинила украинскую сторону в срыве разведения сил в Донбассе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) не получили сигнала с украинской стороны о готовности к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители Народной милиции ЛНР в населенном пункте Золотое запустили ракету белого цвета. Это является сигналом о готовности начать отвод.

Однако с украинской стороны аналогичный сигнал не последовал. "Отвод сорван из-за отказа украинской стороны", - сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции.

Как сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко, "согласно ранее обговоренной процедуре", Народная милиция в 12:00 по местному времени (совпадает с московским), выпустила белую ракету, уведомив таким образом украинскую сторону о готовности к разведению сил. Однако ответа от украинских военных в ЛНР не получили, отметил Филипоненко.

Он также добавил, что ЛНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил и средств, а от украинской стороны таких сигналов не поступало. Филипоненко добавил, что Народная милиция ЛНР готова к выполнению Минских договоренностей, "но в случае агрессии с украинской стороны, способна дать достойный отпор".

Ранее в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов территории ЛНР с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Золотого. По его словам, вечером во вторник украинские военные обстреляли из вооружения БМП район населенного пункта Золотое-5.

Пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС), в свою очередь, сообщал в среду, что ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции ВСУ.

На 9 октября запланировано разведение вооружений на пилотных участках разграничения в Донбассе.