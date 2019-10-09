Поиск

Сирийские оппозиционеры сообщили о боях с турецкими военными

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) вступили в бои с турецкой армией на севере Сирии, сообщают оппозиционеры в соцсетях.

По их информации, бои идут вдоль достаточно протяженной линии фронта - в районе городов Рас-эль-Айн, Камышлы, Телль-эль-Абьяд, Джараблус, Дерик.

Ранее в среду Турция начала военную операцию на севере Сирии. Она направлена на борьбу против курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил. На первом этапе операции Турция нанесла удары с воздуха и провела артобстрелы.

Сирия Турция

Новости по теме

Новости

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Что произошло за день: среда, 9 октября

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

19 мирных жителей пострадали за первые часы операции Турции в Сирии

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

ВВС Турции начали наносить удары по северу Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию на фоне планов Анкары начать военную операцию

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

Трамп заявил, что США не следовало начинать военное присутствие на Ближнем Востоке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');