Сирийские оппозиционеры сообщили о боях с турецкими военными

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) вступили в бои с турецкой армией на севере Сирии, сообщают оппозиционеры в соцсетях.

По их информации, бои идут вдоль достаточно протяженной линии фронта - в районе городов Рас-эль-Айн, Камышлы, Телль-эль-Абьяд, Джараблус, Дерик.

Ранее в среду Турция начала военную операцию на севере Сирии. Она направлена на борьбу против курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил. На первом этапе операции Турция нанесла удары с воздуха и провела артобстрелы.