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ВВС Турции начали наносить удары по северу Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Самолеты Военно-воздушных сил Турции в среду начали наносить удары по объектам на севере Сирии в рамках военной операции "Родник мира", сообщает газета Daily Sabah.

По ее информации, удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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